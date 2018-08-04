Osmaniye'de Yayla Yolu Asfalt Çalışmaları

Osmaniye İl Özel İdaresi tarafından Zorkun Mitisin-Küreci yolunda asfalt çalışmalarına başlandı.

İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Altun, yaptığı açıklamada, asfaltlama çalışmalarının Zorkun yayla yolundaki trafik yoğunluğunu azaltmak için önemli olduğunu belirtti.

Köylere yönelik yol yapım ve onarım çalışmalarının yanı sıra yayla yollarında da yoğun bir asfaltlama çalışması yürütüldüğünü kaydeden Altun, Mitisin-Küreci yolundaki 2 kilometrelik sıcak asfalt çalışmasına Osmaniye Belediyesinin de destek verdiğini aktardı.

Yaz aylarında 100 bini aşan nüfusu ile Çukurova'nın en büyük yaylalarından olan Zorkun Yaylası'na ulaşımın önemli olduğunu, bu yolda da yama çalışması yapıldığını dile getiren Altun, "Bilindiği gibi Zorkun Yaylası, bölgemizin en büyük ve 100 bini aşan nüfus ile Çukurova'nın en büyük yaylası konumundadır. Böyle olunca yayla yolu trafiği de oldukça yoğun oluyor. Bizler de Özel İdare olarak asfalt ulaşımın daha rahat ve iyi sağlanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Asfaltlama programında olmamasına rağmen alacağımız kararla Zorkun-Fenk Yaylası arasındaki 6 kilometrelik yolda birinci kat asfalt çalışması yapılmaktadır." diye konuştu.

Altun, yaz sezonu boyunca yaylalarda asfaltlama çalışmalarının devam edeceğini sözlerine ekledi.