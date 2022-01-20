Osmaniye'de yayla yollarında kar temizleme çalışması yapıldı - Haberler
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Osmaniye'de yayla yollarında kar temizleme çalışması yapıldı

Osmaniye'de yayla yollarında kar temizleme çalışması yapıldı
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Osmaniye'de, yüksek kesimlere son günlerde yağan karın ardından ulaşımda sıkıntı yaşanan yayla yollarında temizleme çalışması gerçekleştirildi.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, yüksek kesimlere son günlerde yağan karın ardından ulaşımda sıkıntı yaşanan yayla yollarında temizleme çalışması gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım sıkıntısı çekilen yayla yollarında kar küreme çalışmaları belirli periyotlarla sürdürülüyor.

Yaylalara gidecek vatandaşlar da kar lastiği takmaları, araçlarında zincir ve çekme halatı bulundurmaları konusunda uyarılıyor.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri

Osmaniye, kar, Güncel, Haber

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