Osmaniye'de yayla yollarında kar temizleme çalışması yapıldı
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel
Osmaniye'de, yüksek kesimlere son günlerde yağan karın ardından ulaşımda sıkıntı yaşanan yayla yollarında temizleme çalışması gerçekleştirildi.
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, yüksek kesimlere son günlerde yağan karın ardından ulaşımda sıkıntı yaşanan yayla yollarında temizleme çalışması gerçekleştirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım sıkıntısı çekilen yayla yollarında kar küreme çalışmaları belirli periyotlarla sürdürülüyor.
Yaylalara gidecek vatandaşlar da kar lastiği takmaları, araçlarında zincir ve çekme halatı bulundurmaları konusunda uyarılıyor.
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri