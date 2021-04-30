Osmaniye'de yayla evinde kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 11 kişiye para cezası
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Osmaniye'de yayla evinde kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 11 kişiye para cezası

Osmaniye'de yayla evinde kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 11 kişiye para cezası
Anadolu Ajansı / Menderes Özat - Haberler | Güncel

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yayla evinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 11 kişiye 38 bin 159 lira ceza verildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yayla evinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 11 kişiye 38 bin 159 lira ceza verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kumar oynandığı ihbarı üzerine M.B'ye ait yayla evine operasyon düzenledi.

Operasyonda evde kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri belirlenen 11 kişiye 38 bin 159 lira ceza uygulandı.

Ev sahibi hakkında da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

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