Osmaniye'de yayla evinde kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 11 kişiye para cezası

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yayla evinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 11 kişiye 38 bin 159 lira ceza verildi.