Osmaniye'de "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi

İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde şerit boyama etkinliği gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde şerit boyama etkinliği gerçekleştirildi.

Kaymakam Ahmet Arık, Cumhuriyet İlkokulu önündeki Turgut Özal Caddesi'nde yaya yolunda hazırlanan bölümü fırçayla kırmızıya boyadı, öğrencilere kırmızı düdük hediye etti.

Arık, uygulamanın 81 ilde yaklaşık 200 bin personel ile eş zamanlı olarak düzenlendiğini belirterek, "İlçemizde şoförlerimizin genel olarak duyarlı olduğunu ve yayalara saygılı olduğunu görüyoruz. Bu bilinçlenme meselesi, zaman içinde daha da oturacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat