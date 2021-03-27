Osmaniye'de yaşadığı evi ateşe verip kendini içeri kilitleyen kişiyi polis ikna ederek dışarı çıkardı

Osmaniye'de yaşadığı evi ateşe verip kendini içeri kilitleyen kişi, polisin ikna etmesiyle dışarı çıkarıldı.

Osmaniye'de yaşadığı evi ateşe verip kendini içeri kilitleyen kişi, polisin ikna etmesiyle dışarı çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evde tek başına yaşayan ve ismi öğrenilemeyen kişi, evini ateşe verdi.

Dumanı fark eden komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kendini içeri kilitleyen kişi, polisin ikna çabasıyla dışarı çıkarıldı. Dumandan etkilenen kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri de yangını kısa sürede söndürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner