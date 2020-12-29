Osmaniye'de yasa dışı yollarla yurda giren 2 Suriyeli yakalandı
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Osmaniye'de yasa dışı yollarla yurda giren 2 Suriyeli yakalandı

29.12.2020 14:47 | Son Güncelleme: 29.12.2020 14:50
Osmaniye'de yasa dışı yollarla yurda giren 2 Suriyeli yakalandı

Osmaniye'de, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen 2 Suriyeli gözaltına alındı.

Osmaniye'de, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen 2 Suriyeli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Osmaniye-Gaziantep kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobildeki Suriyeli İ.E.A'nın (33) ağabeyine ait kimlik belgesini kullandığı ve hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından ülkeye giriş yasağı konduğu belirlendi.

N.C. (36) isimli diğer Suriyeli şüphelinin ise 10 ay önce ülkeye illegal yollardan giriş yaptığı tespit edildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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