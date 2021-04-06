Osmaniye'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen Suriyeli yakalandı
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Osmaniye'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen Suriyeli yakalandı

Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel
Osmaniye'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen Suriyeli yakalandı

Osmaniye'de, yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen Suriyeli yakalandı.

Osmaniye'de, yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen Suriyeli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki uygulama noktasında durdurulan araçta bulunan Suriyeli B.D'nin daha önce sınır dışı edildiğini ve yeniden yurda kaçak yollarla girdiğini belirledi.

B.D, işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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