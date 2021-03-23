Osmaniye'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen Suriyeli yakalandı
23.03.2021 14:59 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:03
Osmaniye'de, yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen Suriyeli yakalandı.
Osmaniye'de, yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen Suriyeli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki uygulama noktasında durdurulan araçta bulunan Suriyeli H.M. nin daha önce sınır dışı edildiği ve yurda kaçak yollarla girdiği belirlendi.
H.M., İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner