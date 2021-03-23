Osmaniye'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen Suriyeli yakalandı
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Osmaniye'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen Suriyeli yakalandı

23.03.2021 14:59 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:03
Osmaniye'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen Suriyeli yakalandı

Osmaniye'de, yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen Suriyeli yakalandı.

Osmaniye'de, yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen Suriyeli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki uygulama noktasında durdurulan araçta bulunan Suriyeli H.M. nin daha önce sınır dışı edildiği ve yurda kaçak yollarla girdiği belirlendi.

H.M., İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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