Osmaniye'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen Suriyeli yakalandı
25.02.2021 11:21 | Son Güncelleme: 25.02.2021 11:25
Osmaniye'de, yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen Suriyeli yakalandı.
Osmaniye'de, yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen Suriyeli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki uygulama noktasında A.H. idaresindeki minibüsü durdurdu.
Araçtaki Suriyeli N.M'nin, bulaşıcı hastalık taşıma riski yüzünden ülkeye girişinin yasak olduğu ve yurda kaçak yollarla girdiği belirlendi.
N.M, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi, A.H. gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner