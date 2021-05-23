Osmaniye'de yaralı halde bulunan kızıl şahin tedaviye alındı
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Osmaniye'de yaralı halde bulunan kızıl şahin tedaviye alındı

Osmaniye'de yaralı halde bulunan kızıl şahin tedaviye alındı
Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek - Haberler | Güncel

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Atalan beldesinde çiftçilik yapan Osman Şahin, Hüseyin Sarı Mahallesi'ndeki mezarlıkta yaralı ve bitkin halde bir kızıl şahin buldu.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaralı kızıl şahini alarak Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Yaralı şahinin tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek

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