Osmaniye'de yaralı bulunan tepeli guguk kuşu tedaviye alındı
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Osmaniye'de yaralı bulunan tepeli guguk kuşu tedaviye alındı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaralı olarak bulunan tepeli guguk kuşu tedavi altına alındı.

Osmaniye'de yaralı bulunan tepeli guguk kuşu tedaviye alındı
15.05.2020 10:44 | Son Güncelleme: 15.05.2020 10:44

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaralı olarak bulunan tepeli guguk kuşu tedavi altına alındı.

İrfanlı Mahallesi'nde yerde uçamayan bir kuş gören vatandaşlar, hayvanın yaralı olduğunu görünce belediyeye haber verdi.

Bölgeye yönlendirilen veteriner hekim tarafından ilk müdahalesi yapılan kuş, tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Hayvanın Türkiye'de ender görülen tepeli guguk kuşu olduğu, tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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