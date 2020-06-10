Osmaniye'de yaralı bulunan sokak köpeği tedaviye yavrusuyla birlikte götürüldü
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Osmaniye'de yaralı bulunan sokak köpeği tedaviye yavrusuyla birlikte götürüldü

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaralı bulunan sokak köpeği çevredekiler tarafından tedaviye yavrusuyla birlikte götürüldü.

Osmaniye'de yaralı bulunan sokak köpeği tedaviye yavrusuyla birlikte götürüldü
10.06.2020 11:23 | Son Güncelleme: 10.06.2020 11:58

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaralı bulunan sokak köpeği çevredekiler tarafından tedaviye yavrusuyla birlikte götürüldü.

Organize Sanayi Bölgesi'nde otomobilin çarpması sonucu ayağından yaralanan ve yanında yavrusu bulunan köpeğe duyarlı vatandaşlar sahip çıktı.

Yaralı köpeği bulan Seray Çığşar ve Deniz Özyüksel, köpeği tedavisi için özel bir polikliniğe götürdü.

Çığşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, aracıyla seyir halindeyken tesadüfen gördüğü yaralı köpeğin yavrusuyla yürümeye çalıştığını görünce bu durumdan çok etkilendiğini belirtti.

Köpeğin yavrusundan bir an olsun ayrılmadığını anlatan Çığsar, " Yavrusu yanında bir ayağı sekerek giden köpeği gördüm. Çarpıp kaçmışlar. Çok üzüldüm. Arkadaşım ile araştırma yaparak tedavisi için Osmaniye'de özel bir poliklinikte yer ayarladık. Durumu çok ağır değil ama yarasının açık kalması sonucu ölebilir. Yavrusu yanından hiç ayrılmıyor. Çok etkilendik. Annesi ile yavrusunu götürüp aşılarını yaptıracağız." diye konuştu.

Çığsar, sürücülere seslenerek araçlarıyla çarptıkları hayvanları olay yerinde bırakmamalarını, tedavileri için ilgili kurumlara ulaştırmalarını istedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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