Osmaniye'de yaralı bulunan sarıasma kuşu tedaviye alındı
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Osmaniye'de yaralı bulunan sarıasma kuşu tedaviye alındı

03.11.2020 17:07 | Son Güncelleme: 03.11.2020 17:10
Osmaniye'de yaralı bulunan sarıasma kuşu tedaviye alındı

Osmaniye'de yaralı halde bulunan sarıasma kuşu tedavi altına alındı.

Osmaniye'de yaralı halde bulunan sarıasma kuşu tedavi altına alındı.

Merkeze bağlı Dereobası köyünde vatandaşlar, yerde yaralı haldeki sarıasma kuşunu fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Osmaniye Şube Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, yaralı kuşu teslim alarak tedavisi için Acil İlk Müdahale ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.

Sarıasma kuşunun tedavisinin ardından doğaya salınacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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