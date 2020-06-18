Osmaniye'de yaralı bulunan peçeli baykuş tedaviye alındı Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yaralı bulunan peçeli baykuş tedaviye alındı.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yaralı bulunan peçeli baykuş tedaviye alındı.

İlçeye bağlı İmanlı Köyünde yaralı baykuş olduğunu gören bir vatandaş durumu Bahçe Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine bildirdi.

Ekipler yaralı baykuşu Yaban Hayatı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.

Kanadından yaralandığı belirlenen baykuş tedavisinin ardından tekrardan doğaya bırakılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA