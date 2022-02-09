Osmaniye'de yaralı bulunan 2 kızıl şahin tedaviye alındı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de kanatlarından yaralanan 2 kızıl şahin tedavi altına alındı.

Mevlana ve Rızaiye mahallelerinde, biri kanadından av tüfeğiyle vurulan, diğeri elektrik tellerine takılarak kanadından yaralanan iki kızıl şahin bulundu.

Vatandaşlar, yaralı şahinleri Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Rehabilitasyon merkezinde ilk müdahaleleri yapılan kızıl şahinler, tedaviye alındı.

Şahinler, tedavilerinin ardından doğaya salınacak.