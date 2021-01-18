Osmaniye'de yapımı devam eden projeler Çukurova'ya can suyu olacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nce Osmaniye'de yürütülen kanal yükseltme çalışmalarıyla Adana bölgesindeki tarımsal sulama alanlarına fazladan su gönderimi sağlanacak.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, havza ölçekli su yönetimi prensibiyle Osmaniye'de yapımı devam eden "AS0-BS0 İsale Kanalları Yükseltilmesi" projelerinin hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

Proje kapsamında 36 bin 71 metrelik kanal yükseltme, 7 bin 585 metrelik korkuluk demontaj ve montaj çalışmasının devam ettiğini ifade eden Yıldız, "Bu proje ile 78 bin 260 dekar sahayı sulayacak olan 'Adana Misis 2. Merhale Cazibe Sulaması' işinin su ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlanacaktır. Adana'da hayata geçirdiğimiz ve 2020 yılında hizmete almış olduğumuz 'Misis 2. Merhale Cazibe Sulaması' ile 8 köydeki 78 bin 260 dekar zirai arazinin sulanması sağlanmıştır. Bu sulama projesine daha fazla su sağlayabilmek için Osmaniye'de inşaat çalışmalarını devam ettirdiğimiz bir projemizin daha sonuna yaklaştık." ifadelerini kullandı.

Osmaniye'de yürütülen projelerde kanal yükseltme çalışmalarında fiziki gerçekleşme oranının yüzde 99 seviyesinde olduğunu ve 2021 yılında bitirilmesinin planlandığını kaydeden Yıldız, "AS0-BS0 İsale Kanalları Yükseltilmesi 2. Kısım" işi ise yüzde 61 seviyelerinde olup çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir. Bu kanalların yükseltilmesiyle aynı zamanda Osmaniye'de taşkın riski azaltılmakta ve korkuluk sistemi ile özellikle yaz aylarında yörede sıkça meydana gelen boğulma vakalarının da önüne geçilmesi hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner