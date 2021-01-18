Osmaniye'de yapımı devam eden projeler Çukurova'ya can suyu olacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Osmaniye'de yapımı devam eden projeler Çukurova'ya can suyu olacak

18.01.2021 12:07 | Son Güncelleme: 18.01.2021 12:10
Osmaniye'de yapımı devam eden projeler Çukurova'ya can suyu olacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nce Osmaniye'de yürütülen kanal yükseltme çalışmalarıyla Adana bölgesindeki tarımsal sulama alanlarına fazladan su gönderimi sağlanacak.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nce Osmaniye'de yürütülen kanal yükseltme çalışmalarıyla Adana bölgesindeki tarımsal sulama alanlarına fazladan su gönderimi sağlanacak.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, havza ölçekli su yönetimi prensibiyle Osmaniye'de yapımı devam eden "AS0-BS0 İsale Kanalları Yükseltilmesi" projelerinin hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

Proje kapsamında 36 bin 71 metrelik kanal yükseltme, 7 bin 585 metrelik korkuluk demontaj ve montaj çalışmasının devam ettiğini ifade eden Yıldız, "Bu proje ile 78 bin 260 dekar sahayı sulayacak olan 'Adana Misis 2. Merhale Cazibe Sulaması' işinin su ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlanacaktır. Adana'da hayata geçirdiğimiz ve 2020 yılında hizmete almış olduğumuz 'Misis 2. Merhale Cazibe Sulaması' ile 8 köydeki 78 bin 260 dekar zirai arazinin sulanması sağlanmıştır. Bu sulama projesine daha fazla su sağlayabilmek için Osmaniye'de inşaat çalışmalarını devam ettirdiğimiz bir projemizin daha sonuna yaklaştık." ifadelerini kullandı.

Osmaniye'de yürütülen projelerde kanal yükseltme çalışmalarında fiziki gerçekleşme oranının yüzde 99 seviyesinde olduğunu ve 2021 yılında bitirilmesinin planlandığını kaydeden Yıldız, "AS0-BS0 İsale Kanalları Yükseltilmesi 2. Kısım" işi ise yüzde 61 seviyelerinde olup çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir. Bu kanalların yükseltilmesiyle aynı zamanda Osmaniye'de taşkın riski azaltılmakta ve korkuluk sistemi ile özellikle yaz aylarında yörede sıkça meydana gelen boğulma vakalarının da önüne geçilmesi hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Nikol Paşinyan Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz İrem Derici Demet Özdemir Murat Dalkılıç
Spor Mesut Özil Arda Turan Erol Bulut Fatih Terim Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Kaza Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Osmaniye'de yapımı devam eden projeler Çukurova'ya can suyu olacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 12:19:52. #1.15#
title