Osmaniye'de yanan ormanlık alana fıstık çamı ve defne fidanı dikildi
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Osmaniye'de yanan ormanlık alana fıstık çamı ve defne fidanı dikildi

Anadolu Ajansı / Menderes Özat - Haberler | Güncel
Osmaniye'de yanan ormanlık alana fıstık çamı ve defne fidanı dikildi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde geçen yıl yanan ormanlık alana şehit isimlerinin verildiği fıstık çamı ve defne fidanı dikildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde geçen yıl yanan ormanlık alana şehit isimlerinin verildiği fıstık çamı ve defne fidanı dikildi.

Kadirli Belediyesi'nce hazırlanan "Her şehit bir fidan" projesi kapsamında bugüne kadar terörle mücadelede şehit olan asker, polis ve öğretmen 89 Kadirlili şehidin adının verildiği fidanlar, ilçe protokolü ve şehit ailelerince toprakla buluşturuldu.

Fidan dikme töreninde konuşan İlçe Kaymakamı Ahmet Arık, ilçedeki şehitlerin isimlerinin verildiği fidanları şehitlerin aileleriyle birlikte toprakla buluşturduklarını söyledi.

Şehitlerin isminin dikilen fidanlarla birlikte yaşatılacağını kaydeden Arık, "Yaz döneminde talihsiz bir şekilde çıkan yangında ormanlık alanımız zarar görmüştü. Belediye Başkanımız Ömer Tarhan ve ekibi tarafından hazırlanan projeyle şehitlerimizin adı hem gönlümüzde hem de toprakla buluşturulan ağaçlarda yaşayacak. Şehit ailelerimizle diktiğimiz fidanlara bakacağız. Hep birlikte ağaçları büyüteceğiz. Belediye başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Belediye Başkanı Ömer Tarhan da, yangında zarar gören alanı, şehit aileleriyle dikimini yaptıkları fidanlarla tekrar yeşerteceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından fidanlar toprakla buluşturuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

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