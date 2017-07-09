Osmaniye'de Yakıt Tankeri Alev Aldı

Osmaniye'de yakıt yüklü tanker belirlenemeyen bir nedenle yandı. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.



Edinilen bilgiye göre, Osmaniye Gaziantep Otoyolu Kadirli gişeleri yakınlarında İzzet Bozteke idaresindeki 63 FC 6301 plakalı yakıt yüklü tanker, bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle otoyol trafiğe kapandı.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına köpükle müdahale etti.



Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu tanker söndürüldü. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından, 2 saat boyunca trafiğe kapatılan otoyol tekrar trafiğe açıldı.



Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.