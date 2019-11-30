Osmaniye'de yakalanan uyuşturucu şüphelilerinden 4'ü tutuklandı
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Osmaniye'de yakalanan uyuşturucu şüphelilerinden 4'ü tutuklandı

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

30.11.2019 18:46 | Son Güncelleme: 30.11.2019 18:52
Osmaniye'de yakalanan uyuşturucu şüphelilerinden 4'ü tutuklandı

'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 7 zanlı gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 1 kilo 400 gram esrar, 13,5 gram metamfetamin ele geçirildi.

Zanlılardan 3'ü emniyetteki sorgularının ardından savcılık talimatıya serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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