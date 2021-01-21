Son dakika! Yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi tutuklandı

Son dakika haberler... Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden ile irtibatı olduğu tespit edilen C.A'yı operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı