Osmaniye'de yakalanan silahlı saldırı zanlısı tutuklandı - Haberler
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Osmaniye'de yakalanan silahlı saldırı zanlısı tutuklandı

AA, Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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Osmaniye'de yakalanan silahlı saldırı zanlısı tutuklandı

Osmaniye'de bir kişinin yaralandığı silahlı saldırının şüphelisi tutuklandı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de bir kişinin yaralandığı silahlı saldırının şüphelisi tutuklandı.

Merkeze bağlı Cevdetiye beldesinde 6 Şubat'ta 1 kişinin tabancayla yaralanması olayının zanlısı olarak gözaltına alınan Y.K, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Y.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Cevdetiye beldesinde 6 Şubat'ta markette oturan 50 yaşındaki A.T'nin silahla yaralanması sonrası jandarma ve polis ekipleri çalışma başlatmış, Y.K. suç aleti tabancayla birlikte gözaltına alınmıştı.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel

Jandarma, Osmaniye, Güncel, Haber

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