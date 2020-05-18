Osmaniye'de yakalanan El Kaide üyesi tutuklandı OSMANİYE'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan, terör örgütü El Kaide üyesi Lübnan uyruklu H.A.M. (36), tutuklandı.

OSMANİYE'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan, terör örgütü El Kaide üyesi Lübnan uyruklu H.A.M. (36), tutuklandı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı, çatışma bölgeleri ile irtibatlı olarak faaliyet gösteren kişilerin tespitine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, Afganistan-Pakistan sınırında 2006-2011 yıllarında El Kaide silahlı terör örgütü içerisinde üst düzey silah, bomba, füze eğitimi almış olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen ve 2011 yılında yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptığı belirlenen Lübnan uyruklu H.A.M., Bahçe ilçesi yakınlarındaki bir dinlenme tesisinde, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Jandarmadaki sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen H.A.M., 17 Mayıs günü çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Osmaniye T Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

Kaynak: DHA