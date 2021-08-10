Osmaniye'de yakalama kararı bulunan 29 şüpheli gözaltına alındı
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Osmaniye'de yakalama kararı bulunan 29 şüpheli gözaltına alındı

Osmaniye'de yakalama kararı bulunan 29 şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Menderes Özat - Haberler | Güncel

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen huzur ve güven uygulamasında yakalanan 29 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen huzur ve güven uygulamasında yakalanan 29 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan zanlıları yakalamak için huzur ve güven uygulaması yaptı.

Ekipler, çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 29 zanlıyı gözaltına aldı.

Uygulamada, bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 29 zanlıdan 5'i nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 24'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 2 kişiye bin 900 lira ceza kesildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

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