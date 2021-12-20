OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de yağış nedeniyle bazı köprüler çöktü

OSMANİYE Osmaniye'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ekili arazilerde yağmur suyu birikirken bazı köprülerde de çökme meydana geldi.

Osmaniye'de yaklaşık 3 gündür etkili olan yağmur yağışı kent merkezinde etkisini sürdürüyor. Yağışlar nedeniyle ekili arazilerde su birikintileri oluşurken merkeze bağlı Köyyeri Köyünde bulunan bir köprüde çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle köprü jandarma ekiplerince tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Ana arter yollarda da biriken sular sürücülere zor anlar yaşatırken otogar önünde biriken sular yağışın şiddetini gözler önüne serdi.

Öte yandan, kent merkezinde etkili olan yağmur yerini yüksek kesimlerde kar yağışına bıraktı. Beyaza bürünen zirveler gelinliğini giyerken ortaya çıkan manzara kent merkezinden görüldü.