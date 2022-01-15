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Osmaniye'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Osmaniye'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Osmaniye'de kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Amanosların yüksek kesimlerinde yemleme yapıldı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Amanosların yüksek kesimlerinde yemleme yapıldı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile belediye ekipleri, yaban hayvanlarının sıklıkla geçtiği alanlara 820 kilogram pazar artığı sebze ve meyve, 6 saman balyası, 30 kilogram kemikli et ve 55 kilogram ekmek bıraktı.

Ekiplerin kış boyunca yemleme çalışmalarına devam edeceği bildirildi.

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AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri
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Osmaniye'de kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Amanosların yüksek kesimlerinde yemleme yapıldı.

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