Osmaniye'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Amanosların yüksek kesimlerinde yemleme yapıldı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile belediye ekipleri, yaban hayvanlarının sıklıkla geçtiği alanlara 820 kilogram pazar artığı sebze ve meyve, 6 saman balyası, 30 kilogram kemikli et ve 55 kilogram ekmek bıraktı.

Ekiplerin kış boyunca yemleme çalışmalarına devam edeceği bildirildi.