Osmaniye'de Vergi Haftası kutlanıyor
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Osmaniye'de Vergi Haftası kutlanıyor

22.02.2021 13:53 | Son Güncelleme: 22.02.2021 13:56
Osmaniye'de Vergi Haftası kutlanıyor

Osmaniye'de 32. Vergi Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Osmaniye'de 32. Vergi Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Osmaniye Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na İl Defterdarı Emin Temiz tarafından çelenk sunularak saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu.

Temiz, törende yaptığı konuşmada vergi haftasının amacının toplumun tüm kesimlerine vergiyi sevdirmek, sağlıklı bir vergi bilinci oluşturarak yaygınlaştırmak ve vergi ödeme alışkanlığını sağlama olduğunu söyledi.

Bu yıl vergi haftasının temasının 'Dünden bugüne vergilerimizle güçlüyüz' olduğunu ifade eden Temiz, şöyle devam etti:

" Vergi, devletimizin en büyük gelir kaynaklarından birisi olup kalkınmanın temelini oluşturmaktadır. Bu sebeple vergi haftası, idareyle mükellef arasında sağlıklı bir güven ortamının sağlanması ve verimli bilgi akışının gerçekleşmesi yönünden büyük önem arz etmektedir. Bu amaç doğrultusunda, 32. Vergi Haftasını kutlarken vergi yükümlülüğünü yerine getirerek vergisini tam ve zamanında ödeyen mükelleflerimize, bu mükelleflerimize hizmet sağlayan personelimize saygı ve şükranlarımızı sunuyorum."

Defterdar Temiz, törenin ardından Vali Erdinç Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman

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