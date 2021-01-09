Osmaniye'de Vefa Sosyal Destek Grubu 24 bin 241 talebe karşılık verdi
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Osmaniye'de Vefa Sosyal Destek Grubu 24 bin 241 talebe karşılık verdi

09.01.2021 11:49 | Son Güncelleme: 09.01.2021 11:52
Osmaniye'de Vefa Sosyal Destek Grubu 24 bin 241 talebe karşılık verdi

Osmaniye 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddisi Arık, Vefa Sosyal Destek Grubunun oluşturulduğu dönemden bu yana 24 bin 241 ihtiyacı karşıladığını bildirdi.

Osmaniye 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddisi Arık, Vefa Sosyal Destek Grubunun oluşturulduğu dönemden bu yana 24 bin 241 ihtiyacı karşıladığını bildirdi.

Arık, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubunun kurulduğu günde bu yana çalışmaları başarıyla yürüttüğünü belirtti.

İhtiyacı olan bütün vatandaşların talebine karşılık verildiğini kaydeden Arık, "Vatandaşlarımızdan gelen 1615 banka işlemi, 389 fatura ödeme, 2 bin 609 gıda ürünü talebi, 9 bin 233 maaş çekme, 104 temizlik ürünleri talebi, 687 ilaç talebi, 6 bin 181 seyahat izni ve 3 bin 423 diğer talepler olmak üzere toplamda 24 bin 241 hizmet gerçekleştirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman

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