Osmaniye'de Vefa Sosyal Destek Grubu 12 bin 796 kişinin ihtiyacını karşıladı Vali Ömer Faruk Coşkun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinin 12 bin 796 kişinin ihtiyacını karşıladığını bildirdi.

Vali Ömer Faruk Coşkun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinin 12 bin 796 kişinin ihtiyacını karşıladığını bildirdi.

Coşkun, Vefa Sosyal Destek Gurubu ekiplerini ziyaret etti, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Başarılı hizmetlerden dolayı ekibe teşekkür eden Coşkun, vefa hatlarına yapılan başvurulardan 12 bin 796'sının sonuçlandırıldığını ve vatandaşın talebinin karşılandığını belirtti.

Kaynak: AA