Osmaniye'de valizinde 3 kilo 600 gram esrar bulunan kişi tutuklandı
Haberler » Güncel » Osmaniye'de valizinde 3 kilo 600 gram esrar bulunan kişi tutuklandı - Haber

Osmaniye'de valizinde 3 kilo 600 gram esrar bulunan kişi tutuklandı

Osmaniye'de yolcu otobüsündeki valizde 3 kilo 600 gram esrar ele geçirildi, olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

22.01.2020 16:46 | Son Güncelleme: 22.01.2020 16:46
Osmaniye'de valizinde 3 kilo 600 gram esrar bulunan kişi tutuklandı

'de yolcu otobüsündeki valizde 3 kilo 600 gram esrar ele geçirildi, olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Osmaniye İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'dan 'e giden yolcu otobüsünde uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine ortak çalışma başlattı.

Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Kadirli turnikelerinde bulunan uygulama noktasında otobüsü durdurdu.

Aramada, yolculardan R.B'ye ait olduğu belirlenen valizde 3 kilo 600 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan R.B, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler