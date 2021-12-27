OSMANİYE'DE VAKA SAYILARI DÜŞÜŞTE

OSMANİYE (DHA) - TÜRKİYE genelinde, 18 yaş ve üstü en az iki doz aşı olma oranında yüzde 85.9'la ikinci sırada yer alan Osmaniye'de, vaka sayıları düşüşe geçti.

Kentte koronaviris tedbirlerine yönelik geniş kapsamlı denetimler Vali Erdinç Yılmaz'ın katılımıyla aralıksız devam ediyor. Atatürk Caddesi boyunca gerçekleştirilen denetimler sırasında esnaf ve vatandaşların öncelikle hatırlarını sorarak bir süre sohbet eden Vali Yılmaz, koronavirüsle hep birlikte mücadele etmenin gerektiğini, kendi ve toplum sağlığı için bu mücadelede tedbirlere hassasiyetle uyulmasının, aşı olmanın çok önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı.

DAHA ÖNCE BAŞARDIK, YİNE BAŞARACAĞIZ

Vali Erdinç Yılmaz denetimlerinin ardından yaptığı açıklamada, 'Koronavirüsle mücadelemizi bugün de sürdürüyoruz. İki haftadır vaka sayısında düşüş var. İnanıyorum ki Osmaniyeli hemşerilerimle birlikte en iyi iller arasında yer almak üzere bu mücadelemizi sürdüreceğiz ve en iyi sonuçları alacağız. Daha önce başardık, yine başarırız demiştik ve yine başarıyoruz. Hep birlikte tedbirlere uymaya devam edelim, mutlaka aşılarımızı olalım, hatırlatma aşılarımızı olalım"dedi.

Sağlık Bakanlığının 11-17 Aralık'ta 100 bin kişide görülen haftalık verilerine göre, her 100 bin nüfusta görülen Kovid-19 vaka sayılarına göre, geçtiğimiz haftalarda ilk sıralarda yer alan Osmaniye, 294,04 oranla 9'uncu sıraya geriledi.