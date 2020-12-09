Osmaniye'de üzerinden tarihi eser çıkan şüpheli yakalandı
09.12.2020 17:51 | Son Güncelleme: 09.12.2020 17:54
Osmaniye'de üzerinde 46 tarihi sikke bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Osmaniye'de üzerinde 46 tarihi sikke bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri B.Ö'yü takibe aldı.
Şüphelinin üst aramasında tarihi 49 sikke bulundu.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner