Osmaniye'de uzaklaştırma kararı olan şahıs eşini bıçaklayarak öldürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Osmaniye'de uzaklaştırma kararı olan şahıs eşini bıçaklayarak öldürdü

22.03.2021 18:13 | Son Güncelleme: 22.03.2021 18:17
Osmaniye'de uzaklaştırma kararı olan şahıs eşini bıçaklayarak öldürdü

Osmaniye merkeze bağlı Yeniköy köyünde hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunan şahıs, eve gelerek tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü.

Osmaniye merkeze bağlı Yeniköy köyünde hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunan şahıs, eve gelerek tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre olay, Osmaniye merkeze bağlı Yeniköy köyünde yaşandı. Bir süredir aralarında tartışma olan C.B. Fikirli için eşi Serpil Fikirli evden uzaklaştırma kararı aldırdı. Bir süredir Kahramanmaraş'ta çalışan ve evine gitmeyen C.B. Fikirli, eşiyle konuşmak için öğle saatlerinde köyde bulunan evine geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen eve giren C.B. Fikirli ile Serpil Fikirli arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu C.B. Fikirli eline aldığı bıçakla eşi Serpil Fikirli'yi defalarca kez bıçakladı. Evden gelen sesleri duyan komşuların ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadını özel bir hastaneye kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Serpil Fikirli kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Karısını bıçaklayarak öldüren C.B. Fikirli ise olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Numan Kurtulmuş Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Merve Dizdar Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Erol Bulut Fatih Terim Ünal Karaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Osmaniye'de uzaklaştırma kararı olan şahıs eşini bıçaklayarak öldürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 18:18:48. #1.14#
title