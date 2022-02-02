Osmaniye'de uyuşturucuyla yakalanan kadın tutuklandı - Haberler
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Osmaniye'de uyuşturucuyla yakalanan kadın tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Osmaniye'de uyuşturucuyla yakalanan kadın tutuklandı

Osmaniye'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep'ten Osmaniye'ye uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisini aldı. Uyuşturucu maddeyi otobüsle kente sokacak olan şahsın F.K. isimli kadın olduğunu tespit eden ekipler, güzergah üzerine uygulama noktası kurdu. Uygulama noktasını fark eden kadın, uygulama noktasına kısa bir mesafe kala otobüsten inerek, siyah poşet içerisindeki 550,51 gram eroini yolun kenarına attı. Poşetin yol kenarına atılması polislerin dikkatinden kaçmazken, F.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen F.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE

Osmaniye'de uyuşturucuyla yakalanan kadın tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu, Narkotik, Osmaniye, 3. Sayfa, Haber

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