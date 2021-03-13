Osmaniye'de uyuşturucuya 7 tutuklama
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Osmaniye'de uyuşturucuya 7 tutuklama

13.03.2021 12:25 | Son Güncelleme: 13.03.2021 12:30
Osmaniye'de uyuşturucuya 7 tutuklama

OSMANİYE'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OSMANİYE'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1-12 Mart tarihleri arasında, uyuşturucu temini ve satışı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonlar düzenledi. Yapılan baskınlarda, 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 135 gram esrar, 422 gram toz esrar, 311 gram metamfetamin, 69 gram bonzai, 14 gram eroin, 13 kök Hint keneviri, 62 yeşil reçeteye tabii hap, kurusıkı tabanca ve 2 hassas terazi ele geçirildi.Emniyetteki ifadelerinin ardından 3 kişi serbest bırakıldı. Sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.


Osmaniye'de uyuşturucuya 7 tutuklama
Osmaniye'de uyuşturucuya 7 tutuklama
Osmaniye'de uyuşturucuya 7 tutuklama
Osmaniye'de uyuşturucuya 7 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL

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