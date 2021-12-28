Osmaniye'de uyuşturucudan 7 tutuklama - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Osmaniye'de uyuşturucudan 7 tutuklama

Osmaniye'de uyuşturucudan 7 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 49 şüpheliden 7'si tutuklandı.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 49 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Kadirli İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında ilçeler genelinde 20-27 Aralık tarihleri arasında 44 operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 49 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahsılardan 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahısların ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan 34.450 gram skunk, 4.56 gram bonzai, 26.92 gram metamfetamin, 132 gram esrar, 245.64 gram eroin, 28 adet sentetik ecza, 17 bin 700 lira para,1 adet ruhsatsız tabanca ile 16 adet tabanca fişeği ele geçirildi. - OSMANİYE

Madde bağımlısı genç, otomobilin altında ölü bulundu

Madde bağımlısı genç, otomobilin altında ölü bulundu

 Çocuklarının gözleri önünde karısını öldürüp daireyi ateşe veren cani koca, uyuşturucu bağımlısı çıktı

Çocuklarının gözleri önünde karısını öldürüp daireyi ateşe veren cani koca, uyuşturucu bağımlısı çıktı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title