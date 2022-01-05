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Osmaniye'de uyuşturucudan 6 tutuklama

Osmaniye'de uyuşturucudan 6 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 35 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 35 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Kadirli İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında ilçeler genelinde 27 Aralık 3 Ocak tarihleri arasında 27 operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 35 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahsılardan 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahısların ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada 3.93 gram bonzai, 364.64 gram metamfetamin, 15.79 gram eroin, 173 adet sentetik ecza, 10.68 gram Jamaika ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. - OSMANİYE

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