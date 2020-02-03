Osmaniye'de uyuşturucudan 18 kişi tutuklandı
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Osmaniye'de uyuşturucudan 18 kişi tutuklandı

Osmaniye'de Ocak ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 18 kişi tutuklandı.

03.02.2020 13:06 | Son Güncelleme: 03.02.2020 13:11
Osmaniye'de uyuşturucudan 18 kişi tutuklandı

'de Ocak ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 18 kişi tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-31 Ocak tarihleri arasında yapılan çalışmalarda "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan yakalanan şüphelilerden 18'i tutuklandı.


11 şahıs ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA
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