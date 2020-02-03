Osmaniye'de uyuşturucudan 18 kişi tutuklandı
Osmaniye'de Ocak ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 18 kişi tutuklandı.
Osmaniye'de Ocak ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 18 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-31 Ocak tarihleri arasında yapılan çalışmalarda "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan yakalanan şüphelilerden 18'i tutuklandı.
11 şahıs ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. - OSMANİYE