Osmaniye'de uyuşturucudan 18 kişi tutuklandı

03.02.2020 13:06 | Son Güncelleme: 03.02.2020 13:11

Osmaniye'de Ocak ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 18 kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-31 Ocak tarihleri arasında yapılan çalışmalarda "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan yakalanan şüphelilerden 18'i tutuklandı.



11 şahıs ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA