Osmaniye'de uyuşturucu zanlısının evinde silah ve çalıntı motosiklet ele geçirildi

Osmaniye'de uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin evinde, biri kurusıkı 3 tabanca, 3 av tüfeği ve çalıntı iki motosiklet ele geçirildi.

Osmaniye'de uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin evinde, biri kurusıkı 3 tabanca, 3 av tüfeği ve çalıntı iki motosiklet ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu temin ederek sattığını belirlediği F.A'nın evine operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin koçbaşıyla kapısını kırarak girdiği evde narkotik köpeğiyle arama yapıldı.

Evde 32,27 gram esrar, 0,46 gram eroin ve 17 uyuşturucu hap ile ruhsatsız iki tabanca, 3 av tüfeği, kurusıkı tabanca, çalıntı iki motosiklet ve elektrikli bisiklet ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner