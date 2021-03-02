Osmaniye'de uyuşturucu ve tarihi eser operasyonlarında 6 kişi yakalandı
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Osmaniye'de uyuşturucu ve tarihi eser operasyonlarında 6 kişi yakalandı

02.03.2021 16:45 | Son Güncelleme: 02.03.2021 16:48
Osmaniye'de uyuşturucu ve tarihi eser operasyonlarında 6 kişi yakalandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve tarihi eser operasyonlarında 6 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve tarihi eser operasyonlarında 6 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, son bir hafta içerisinde tarihi eser ve uyuşturucu operasyonları gerçekleştirildi.

Uygulama ve operasyonlarda 6 kişi gözaltına alınırken, bir miktar sentetik uyuşturucu, 56 sikke, 2 yüzük ve 16 çeşitli boyut ve şekillerde metal obje ele geçirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

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