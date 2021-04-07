Osmaniye'de uyuşturucu ve asayiş uygulamasında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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Osmaniye'de uyuşturucu ve asayiş uygulamasında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Anadolu Ajansı / Menderes Özat - Haberler | Güncel
Osmaniye'de uyuşturucu ve asayiş uygulamasında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde uyuşturucu ve asayiş uygulamasında gözaltına alınan 9 kişiden 2'si tutuklandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde uyuşturucu ve asayiş uygulamasında gözaltına alınan 9 kişiden 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin belirli noktalarında uyuşturucu ve asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Araç ve şüphelilerin üzerinde arama yapan polis, bir miktar sentetik uyuşturucu, tüfek, 3 tabanca, mermi ve kesici alet ele geçirdi.

Çeşitli suçlardan aranan ve gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 157 kişiye, toplam 150 bin 584 lira ceza verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

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