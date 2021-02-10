Osmaniye'de uyuşturucu ticaretinden aranan şüpheli tutuklandı
10.02.2021 17:19 | Son Güncelleme: 10.02.2021 17:22
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde uyuşturucu kullanmak ve ticaretini yapmak suçundan aranan zanlı tutuklandı.
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde uyuşturucu kullanmak ve ticaretini yapmak suçundan aranan zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi esnasında durumundan şüphelendikleri İ.K'nin kimlik numarasını sorguladı.
Zanlının uyuşturucu kullanmak ve ticaretini yapmak suçundan arandığını belirleyen polis, şüpheliyi gözaltına aldı.
İşlemlerini ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat