Osmaniye'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı
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Osmaniye'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Osmaniye'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı
15.05.2020 18:42 | Son Güncelleme: 15.05.2020 18:42

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alınırken, 23 gram eroin ve 75 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı, 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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