Osmaniye'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı
Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
15.05.2020 18:42 | Son Güncelleme: 15.05.2020 18:42
Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alınırken, 23 gram eroin ve 75 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı, 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA