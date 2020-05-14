Osmaniye'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
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Osmaniye'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan ikisi tutuklandı.

Osmaniye'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
14.05.2020 19:32 | Son Güncelleme: 14.05.2020 19:32

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan ikisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, 4 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 101 gram eroin, 271 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 2'si tutuklandı, diğer 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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