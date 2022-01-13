Polis takibindeki şüpheliler araçtan poşetle uyuşturucu attı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Polis takibindeki şüpheliler araçtan poşetle uyuşturucu attı

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Haberler | Güncel

OSMANİYE'de, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan Sezer T. (29) ve Sait Ü. (25) takibin ardından yakalandı.

OSMANİYE'de, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan Sezer T. (29) ve Sait Ü. (25) takibin ardından yakalandı. Polisin kamerasına yansıyan takipte, şüphelilerin yola attığı poşette de uyuşturucu ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında, çevre illerden kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Ekipler, bu kapsamda farklı yerlerde oluşturulan uygulama noktalarında şüpheli araç ve kişilere yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı. İçindekilerin polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtığı otomobil ise takibe alındı. 2 şüphelinin içinde olduğu araç, Ahmet Yesevi Mahallesi Çardak Yolu'nda kurulan polis barikatını aşamadı. Otomobildeki Sezer T. ve Sait Ü. yakalandı. Polisin kamerasına yansıyan takipte, şüphelilerin yola attığı siyah poşette ise uyuşturucu ele geçirildi. İfadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen Sezer T. ve Sait Ü. tutuklandı.


Polis takibindeki şüpheliler araçtan poşetle uyuşturucu attı

Polis takibindeki şüpheliler araçtan poşetle uyuşturucu attı

Polis takibindeki şüpheliler araçtan poşetle uyuşturucu attı

Polis takibindeki şüpheliler araçtan poşetle uyuşturucu attı

Polis takibindeki şüpheliler araçtan poşetle uyuşturucu attı

Polis takibindeki şüpheliler araçtan poşetle uyuşturucu attı

Polis takibindeki şüpheliler araçtan poşetle uyuşturucu attı

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title