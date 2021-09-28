Osmaniye'de uyuşturucu şebekesi çökertildi - Haberler
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Osmaniye'de uyuşturucu şebekesi çökertildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Osmaniye'de uyuşturucu şebekesi çökertildi

Osmaniye'de uyuşturucu şebekeleri arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle çıkan kavganın ardından bir kişi silah zoruyla kaçırıldı.

Osmaniye'de uyuşturucu şebekeleri arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle çıkan kavganın ardından bir kişi silah zoruyla kaçırıldı. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 5'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Yıldırım Beyazıt Mahallesi Alhanlı Caddesi üzerinde motosikletli bir şahsın silahlı şahıslar tarafından önce darp edildiği ardından zorla otomobile bindirilip kaçırıldığı yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Kimliği belirsiz şahısları takibe alan ekipler kovalamaca sonunda şahısları kıskıvrak yakaladı.

Gözaltına alınan İ.A.B., A.B., S.C., M.P., H.İ.A., İ.Y., E.Ö., H.S. ve R.Ü. isimli şahısların emniyetteki sorgularında uyuşturucu şebekesine üye olduklarını çözen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayı daha da derinleştirdi. Olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatan ekipler şahısların ifadeleri üzerinden Gaziantep ve Hatay bağlantılı olan uyuşturucu şebekesi olduğunu belirledi. Diğer şebeke üyelerinin Hatay'da olduğunun tespit edilmesinin ardından Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında F.U., Ş.E., F.C. ve Ö.A. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit ve ateşli silah bulundurma suçlarından adliyeye sevk edilen 13 şahıstan M.P., H.İ.A., İ.Y., E.Ö. ve H.S. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, operasyonlar kapsamında şahıslara ait araç ve adreslerde yapılan aramada 2 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ile çok miktarda esrar ve metamfetamin ele geçirildi. - OSMANİYE

Osmaniye'de uyuşturucu şebekesi çökertildi

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