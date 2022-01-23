Osmaniye'de uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde narkotik detektör köpeğiyle yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelilerden birinin, "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan kesinleşmiş 12 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla da aranan hükümlü olduğu öğrenildi.