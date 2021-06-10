Osmaniye'de uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı
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Osmaniye'de uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Osmaniye'de uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı
Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Osmaniye'de uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Osmaniye'de uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattığı ileri sürülen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 zanlının adreslerinde 36 gram metamfetamin, 22 gram eroin ile 28 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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