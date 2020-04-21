Osmaniye'de uyuşturucu sattığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı Osmaniye'de uyuşturucu sattığı gerekçesiyle bir kişi yakalandı.

Osmaniye'de uyuşturucu sattığı gerekçesiyle bir kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, R.K'nın (45) uyuşturucu temin ederek sattığı ihbarı üzerine şüphelinin ev ve otomobilinde arama yaptı.

Yapılan aramada satışa hazır 12 fişek bonzai ele geçirildi. R.K. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA