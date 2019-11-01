Osmaniye'de, uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı

Osmaniye'de, uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı

Osmaniye'de, uyuşturucu kullandıkları ve sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

01.11.2019 09:46
Osmaniye'de, uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı

Osmaniye'de, uyuşturucu kullandıkları ve sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine uyuşturucu temin ederek kullandığı ve sattığı ileri sürülen bir şüphelinin evine düzenlenen operasyonda 6 kişiyi gözaltına aldı.

Evdeki aramada, 2,48 gram eroin ile 1,34 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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