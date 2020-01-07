Osmaniye'de uyuşturucu satıcısı 28 kişi yakalandı

07.01.2020 15:56 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:56

OSMANİYE'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 28 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, 'uyuşturucu satma suçundan' haklarında yakalama kararı olan 28 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 38,7 gram esrar, 21,89 gram eroin, 1,55 gram metamfetamin, 34,39 gram bonzai ve 24 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kaynak: DHA

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.