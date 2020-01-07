Osmaniye'de uyuşturucu satıcısı 28 kişi yakalandı
Haberler » Güncel » Osmaniye'de uyuşturucu satıcısı 28 kişi yakalandı - Haber

Osmaniye'de uyuşturucu satıcısı 28 kişi yakalandı

OSMANİYE'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 28 kişi gözaltına alındı.

07.01.2020 15:56 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:56
Osmaniye'de uyuşturucu satıcısı 28 kişi yakalandı

OSMANİYE'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 28 kişi gözaltına alındı.

İl 'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, 'uyuşturucu satma suçundan' haklarında yakalama kararı olan 28 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 38,7 gram esrar, 21,89 gram eroin, 1,55 gram metamfetamin, 34,39 gram bonzai ve 24 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler